- Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO (...) to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki - powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym podczas wizyty w Warszawie. To reakcja prezydenta Ukrainy na słowa kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, który sprzeciwia się zaproszeniu Ukrainy do UE i NATO "do czasu rozwiązania naszych spraw". Niektórzy politycy opozycji uznali wypowiedź Zełenskiego przejaw jego ingerencji w kampanię wyborczą.