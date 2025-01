Leszek Miller oczekiwał, że Wołodymyr Zełenski "przeprosi za Wołyń" podczas środowej wizyty w Warszawie. "Jeśli nie (...), to może to zrobi w odniesieniu do Przewodowa" - napisał w mediach społecznościowych były premier, odnosząc się do eksplozji rakiety, w wyniku czego zginęło w 2022 roku dwóch Polaków.