Wiemy, kiedy pogoda się uspokoi. Trzeba będzie jeszcze poczekać

Początek tygodnia okazał się wyjątkowo wymagający. Chociaż w poniedziałek na zachodzie zanotowano miejscami nawet 11 stopni Celsjusza, to radość z ocieplenia psują wichury, które rozgościły się w naszym kraju. Nad morzem wiało prawie 100 km/h, a w północnych województwach strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele wskazuje na to, że we wtorek też może być niebezpiecznie, a na uspokojenie trzeba będzie poczekać do końca tygodnia.