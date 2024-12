Na północy Polski cały czas bardzo mocno wieje. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej między godz. 11:00 a 12:00 na Wybrzeżu, w tym w Gdańsku, notowano porywy do 86 km/h. Alerty pierwszego i drugiego stopnia związane z silnym wiatrem przedłużono do wtorku, do godz. 9:00.