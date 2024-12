Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w grudniu z ciepłym akcentem

Wtorek przyniesie podobne temperatury, zaś od połowy przyszłego tygodnia znów stopniowo będzie się robić chłodniej i w okolicach czwartku temperatury przeważnie wyniosą od 3 do 6 st. C.

Te same prognozy wskazują, że wraz z wyższymi temperaturami w przyszłym tygodniu pojawią się również większe opady . Począwszy od niedzieli w praktycznie całej Polsce trzeba się liczyć głównie z deszczem.

O ile jeszcze w samą niedzielę, na południowym wschodzie i wschodzie może oprócz tego padać jeszcze deszcz ze śniegiem, to od poniedziałku do wtorku w niemal całej Polsce trzeba się przygotować na sam deszcz . Dopiero w czwartek na południu i na północnym wschodzie oprócz deszczu będzie też padać śnieg.

Jaka pogoda na Boże Narodzenie? Na szczegóły jeszcze za wcześnie

Wciąż stosunkowo niewiele można natomiast powiedzieć o drugiej połowie miesiąca . Pewne wskazówki daje nam długoterminowa prognoza IMGW . Wskazuje ona bowiem, że 52. tydzień roku, czyli okres od 23 do 29 grudnia, może się okazać "nieco chłodniejszy od tygodnia 51.".

Jeśli chodzi o opady, to nie powinno ich zabraknąć zwłaszcza na południu. Tam ich suma przekroczy wartości typowe dla tych z lat 1991-2020. Ponieważ wciąż jednak będzie dosyć ciepło, to cały czas może to być mieszanina deszczu ze śniegiem, a nie tylko sam śnieg.