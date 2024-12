Ciepły początek nowego roku

Okazuje się, że zima zapowiada się na wyraźnie cieplejszą niż zazwyczaj. O ile jeszcze w styczniu temperatury będą wyższe w większości kraju, to już w lutym oraz w marcu będą one przekraczać średnią w całej Polsce. Na powrót do normy przyjdzie nam poczekać do kwietnia - wynika z prognozy długoterminowej IMGW .