Po chłodniejszym okresie niedługo czeka nas wyraźne ocieplenie. "Przed nami tydzień z bardzo wysokimi anomaliami średniej temperatury powietrza oraz dużymi anomaliami opadów atmosferycznych" - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w serwisie X. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia powinno jednak się ochłodzić.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store Reklama

Anomalie w pogodzie. Zapowiada się ciepły tydzień

Wszystko wskazuje na to, że po weekendzie zrobi się wyjątkowo ciepło, jak na tę porę roku. Od poniedziałku temperatury na zachodzie i w centrum wzrosną miejscami do 10-11 stopni Celsjusza. W całym kraju, z wyjątkiem terenów podgórskich, nie powinno być mniej niż około 6 stopni.

Cały przyszły tydzień zapowiada się na bardzo ciepły. Według najnowszego modelu pogodowego ECMWF do przyszłej niedzieli w ciągu dnia temperatury nie powinny być niższe niż 5 do 9 st. C. To oznacza wyjątkowo wysokie anomalie średniej temperatury, przekraczające 5 stopni Celsjusza.

Według prognoz najbliższy tydzień będzie o wiele cieplejszy niż zwykle. Średnie temperatury mogą być nawet o ponad 5 stopni wyższe od typowych dla tego czasu / IMGW /

Ociepleniu będą też towarzyszyć intensywne opady deszczu. Miejscami na północy anomalia sumy opadów może przekraczać 300 proc., czyli niewykluczone że w przyszłym tygodniu deszczu będzie lokalnie ponad trzykrotnie więcej niż zazwyczaj.

Tydzień przed Bożym Narodzeniem będzie bardzo mokry. Na północy deszczu może być nawet trzy razy więcej niż zazwyczaj / IMGW /

Chociaż lokalnie może się zdarzać deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, to trzeba się nastawić przede wszystkim na mżawki lub sam deszcz. Fala ciepła powinna opaść tuż przed Bożym Narodzeniem i wtedy temperatury zbliżą się do średniej wieloletniej. To jednak może nie wystarczyć do tego, żeby święta zyskały wymarzoną, zimową oprawę. Reklama

Jaka pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie? Więcej deszczu niż śniegu

Zgodnie z najnowszym modelem pogodowym kolejny tydzień, od 23 do 29 grudnia, przebiegnie pod znakiem niewielkiej dodatniej anomalii temperatur. Oznacza to wartości zbliżone do typowych dla końca grudnia, czyli kilka stopni powyżej zera, a lokalnie w okolicach zera lub niewielki mróz, głównie na terenach podgórskich.

Na Pomorzu może być średnio o nieco ponad 2 stopnie cieplej niż zazwyczaj, jednak w większości kraju dodatnia anomalia nie przekroczy 1 st. C - prognozuje IMGW.

Wraz z powrotem typowych dla końcówki grudnia wartości na termometrach przyjdzie też uspokojenie. Opady będą wyraźnie słabsze od tych z wcześniejszego tygodnia. Więcej deszczu lub lokalnie deszczu ze śniegiem można się spodziewać w południowej połowie Polski.

Chociaż opady mogą być mieszane, to trzeba się przygotować na przewagę deszczu, a nie śniegu. Ponieważ temperatury przeważnie będą dodatnie, raczej nie ma co liczyć na białe święta. Nawet jeśli trochę poprószy biały puch, to przeważnie nie utrzyma się zbyt długo. Poza górami i terenami podgórskimi w okolicach Wigilii i Bożego Narodzenia śniegu raczej nie będzie. Reklama

Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to prognoza długoterminowa, a zatem obarczona dużym ryzykiem błędu. Kolejne wartości mogą się różnić od prezentowanych obecnie.



-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!