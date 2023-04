Wielka Sobota: Czy trzeba iść do kościoła na mszę?

Ciekawostki Życzenia wielkanocne 2023: Krótkie, śmieszne i piękne gotowe wierszyki

W Kościele Katolickim spisano święta nakazane. Jest to określenie wyjątkowych dni w kalendarzu liturgicznym, gdy od wiernych wymaga się obecności na liturgii. Katolicy mają się wtedy powstrzymywać od prac, które nie są konieczne.

Wśród świąt nakazanych przez Kościół Katolicki znajduje się m.in. Trzech Króli, Boże Ciało i Boże Narodzenie. Lista obejmuje również Wielkanoc. Czy Wielka Sobota jako przeddzień Zmartwychwstania Pańskiego też nakłada obowiązek pójścia na mszę?

Wielka Sobota: co to za święto w Kościele?

W Wielką Sobotę wierni modlą się nad grobem Jezusa Chrystusa. Adorują też Najświętszy Sakrament.



Odprawiana jest również liturgia światła, chrztu i mszalna, podczas której dochodzi do poświęcenia ognia i wody. Wieczorem przed kościołami jest rozpalane ognisko z tarniny. Od płomienia ksiądz zapala paschał, czyli symbol Jezusa Chrystusa, który wstał z martwych. Następnie po raz pierwszy można usłyszeć pełne radości "Alleluja".

Wielka Sobota: czy to święto nakazane?

Msza w Wielką Sobotę jest określana również jako Wigilia Paschalna. To najważniejsza część Triduum Paschalnego trwającego od 5 do 8 kwietnia. Pomimo to Wielka Sobota nie jest świętem nakazanym. Nie ma obowiązku uczestniczenia we mszy świętej.



Warto jednak wiedzieć, że każdy, kto będzie uczestniczyć w Wigilii Paschalnej, nie musi iść w niedzielę do kościoła na mszę, pomimo tego, że Wielkanoc jest już świętem nakazanym.

