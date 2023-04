W Wielką Sobotę wybierzemy się do kościoła, aby poświęcić pokarmy. Zgodnie z tradycją tak zwaną "święconkę" będziemy później spożywać na śniadanie wielkanocne.

Nie istnieje jedna konkretna lista rzeczy do koszyka wielkanocnego , ponieważ jego zawartość może różnić się w zależności od regionu. Możemy wyróżnić jednak podstawowe produkty, które koniecznie powinniśmy do niego włożyć.

Zatem co włożyć do wielkanocnego koszyka , a czego lepiej w nim nie umieszczać? Rozwiewamy wątpliwości.

Spis treści: 01 Koszyk wielkanocny: Jaka powinna być tradycyjna święconka?

02 Co włożyć do wielkanocnego koszyka? Tych produktów nie może zabraknąć

03 Nie tylko chrzan. Jakie warzywa, zioła i przyprawy do koszyka wielkanocnego?

04 Alkohol i czekoladowe zające. Czego nie wkładać do koszyczka wielkanocnego?

Koszyk wielkanocny: Jaka powinna być tradycyjna święconka?

Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów praktykowany był już w VIII wieku. W Polsce zyskał jednak popularność dopiero w wieku XIV. Dawniej traktowano to bardzo poważnie, dlatego skrapiano wodą wszystkie produkty, które miały zostać spożyte w Wielkanoc .

Było to jednak niewygodne dla samych kapłanów, którzy musieli osobiście odwiedzać domy wiernych. Stwierdzono więc, że łatwiej będzie przynosić pokarmy do kościoła w symbolicznych ilościach. Zwyczaj ten przetrwał do teraz i, jak widać, świetnie się sprawdza. Tak samo kiedyś, jak i dzisiaj produkty w naszym koszyku nie mogą być jednak kwestią przypadku.

Każdy składnik tradycyjnej święconki wielkanocnej ma bowiem określoną symbolikę i odpowiada za powodzenie danej rodziny przez cały rok. Zatem co włożyć do wielkanocnego koszyka?

Co włożyć do wielkanocnego koszyka? Tych produktów nie może zabraknąć

Co w wielkanocnym koszyku musi znaleźć się obowiązkowo tak, aby można było uznać go za kompletny i jakie jest znaczenie symboli wielkanocnych? Od pokoleń uważa się, że na liście niezbędnych pokarmów są m.in.:

Jajko - Jajko w wielkanocnym koszyku symbolizuje początek nowego życia. Jest również symbolem płodności. Powinno by ugotowane na twardo, tradycyjne lub zabarwione na czerwono wywarem z łupin cebuli.

Baranek wielkanocny - Stanowi alegorię Jezusa Chrystusa, który jest przecież nazywany Barankiem Bożym. Może być cukrowy, zrobiony z ciasta, chleba czy pasła. Najważniejsze aby zawierał chorągiewkę, która jest wielkanocnym symbolem zwycięstwa.

Wędlina i kiełbasa - Mają zapewnić domownikom dobre zdrowie, a także płodność.

Zdjęcie Tradycyjna święconka z jajkiem, barankiem i kiełbasą /East News



Chleb - Nawiązanie do ciała Jezusa Chrystusa. Kawałek chleba w formie święconki jest również symbolem pomyślności i dobrobytu.

Ser - Symbol przyjaźni i porozumienia z przyrodą. Ten element święconki ma również zapewnić zdrowie wszystkim zwierzętom hodowlanym.

Masło - Jest symbolem życia w dostatku i jego najważniejszym zdaniem jest przyniesienie rodzinie obfitości na cały rok. Tak, aby niczego jej nie brakowało.

Babka wielkanocna - Domowe ciasto jest symbolem doskonałości i zaradności danej rodziny. Idealnie jeśli jest ono drożdżowe, przygotowane własnoręcznie, a nie kupione w sklepie.

Zdjęcie Baba wielkanocna / 123RF/PICSEL

Nie tylko chrzan. Jakie warzywa, zioła i przyprawy do koszyka wielkanocnego?

Co jeszcze powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku? Aby nasza święconka wyglądała idealnie, powinna zawierać również najważniejsze przyprawy, zioła i warzywa.

Pieprz - Nawiązanie do gorzkich ziół, którymi Żydzi przyprawiali słynny sos charoset. Jest symbolem ciężkiej pracy

Sól - Oczyszcza i chroni przez zepsuciem . Symbolizuje życie i prawdę.

Bukszpan - Symbol witalności i odradzania się. Podobne znaczenie ma rzeżucha.

Korzeń chrzanu - Oznacza siłę i krzepę. Włożony do koszyka wielkanocnego ma zapewnić dobre zdrowie.

Alkohol i czekoladowe zające. Czego nie wkładać do koszyczka wielkanocnego?

Są również produkty niepożądane jako święconka . Do kościoła nie wypada przynosić czekoladowych zajączków, jednorożców czy innych figurek o symbolice świeckiej. Nie mają one bowiem nic wspólnego z wiarą chrześcijańską. Do koszyków wielkanocnych na pewno nie należy również wkładać alkoholu.

Zdjęcie Czekoladowe zające nie są mile widziane w wielkanocnym koszyku / ANDRZEJ ZBRANIECKI / East News

