Niemcy to państwo federacyjne. Podzielone jest na regiony, a każdy z nich ma swoją własną silną tożsamość i kulturę. Z tego powodu zwyczaje wielkanocne mogą się bardzo różnić w poszczególnych landach. Istnieją jednak pewne wspólne cechy Świąt Wielkanocnych, które można zaobserwować na terenie całego kraju. Czym charakteryzuje się niemiecka Wielkanoc?

Niemieckie zwyczaje wielkanocne

Wielki Czwartek, czyli początek Triduum Paschalnego w języku niemieckim nazywany jest Gründonnerstag. Dzień ten świętuje się przez zjedzenie czegoś zielonego. Na stołach gości wtedy frankfurcki zielony sos, przygotowany z dodatkiem siedmiu ziół klasycznie podawany do ziemniaków i jajek na twardo.

Niemieckie Święta Wielkanocne oficjalnie zaczynają się w Wielki Piątek. Jest to dzień wolny od pracy. Jego obchody skupiają się wokół upamiętnienia śmierci Jezusa. Wielki Piątek nazywany także Cichym (der Karfreitag) świętuje się w kościołach. Najpierw odbywają się w nich misteria. Natomiast po mszy wierni zapraszani są przez duchownych na posiłek (zwany agapa), który składa się z chleba, wina i wody. Istotną różnicą jest także fakt, że Niemcy w odróżnieniu od nas, nie muszą w ten dzień zachowywać zasad ścisłego postu.

Zdjęcie Danie z frankfurckim zielonym sosem to konieczność w Wielki Czwartek / 123RF/PICSEL

W Polsce Wielka Sobota jest dniem święcenia pokarmów. Nie dostrzeżemy tej tradycji u naszych sąsiadów. W Wielką Sobotę w Niemczech (der Karsamstag) święci się ogień. Jeszcze do niedawna popularne było rodzinne palenie świątecznego ogniska. To akt, który symbolizuje ostateczne pożegnanie zimy i przygotowuje do nadejścia wiosny.

Wielkanoc w Niemczech

Niedziela Wielkanocna w Niemczech jest bardzo podobna do polskiej. Rozpoczynają ją poranne msze rezurekcyjne, po których wierni udają się do domów na uroczyste wielkanocne śniadania. Niemcy nie dzielą się jajkiem. Najmłodsi mają za to wiele frajdy, ponieważ tradycją jest poszukiwanie wielkanocnego zajączka, czyli drobnych prezentów i upominków w ogrodzie.

Poniedziałek Wielkanocny w Niemczech nie jest świętowany przez polewanie się wodą. To czas na spotkania z rodziną i bliskimi.

Symbole niemieckiej Wielkanocy

Tak jak w Polsce, tak i w Niemczech tradycyjnymi symbolami Świąt Wielkanocnych są pisanki i zajączek wielkanocny. W północnej części kraju można spotkać się z wielkanocną wodą. To woda pobrana z potoku lub strumyka, którą przyniesiono do domu w milczeniu. Wierzenia ludowe przypisywały jej magiczne właściwości, które miały przynieść domownikom zdrowie i urodę.

Zdjęcie Niemiecka Wielkanoc to frajda szczególnie dla najmłodszych / 123RF/PICSEL

Jajka i pisanki są związane z wieloma zwyczajami w niemieckiej kulturze. We Fryzji Wschodniej oraz na północy kraju popularna jest tradycja o nazwie "Eiertrüllen". Polega ona na toczeniu jajek z pagórków, zrzucaniu ich oraz rozbijaniu jedno o drugie. Zwycięzcą zabawy jest osoba, której jajko się nie rozbiło.

Dowodem na to, że jajka królują podczas Wielkanocy także w Niemczech, jest świąteczny stół. Można na nim spotkać jajka podawane na różne sposoby. Oprócz tego popularny jest biały ser, który formowany jest na kształt jajka. Często podawane są także mięsa oraz zupy — dyniowa i kminkowa. Charakterystycznym elementem jest także tradycyjny chleb orzechowy.

Proste życzenia po niemiecku

Niemcy, podobnie jak Polacy, składają sobie z okazji Wielkanocy specjalne życzenia. Poniżej prezentujemy kilka podstawowych zwrotów po niemiecku:



Chrystus zmartwychwstał! - Christus ist auferstanden!

Wesołego Alleluja! - Herzliche grüße zu Ostern!

Radosnych Świąt Wielkanocnych! - Frohe Ostern!

Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych — Frohes und ruhige Osterzeit

Pięknych i zdrowych Świąt Wielkanocnych — Schönes und gesundes Osterfest!

