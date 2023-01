Ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego uchwalono w 2012 r. Od tego czasu miało następować stopniowe podnoszenie go, aż do 2040 r. Zgodnie z pierwotnym założeniem miał osiągnąć limit 67 lat obowiązujący zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Jednak w 2017 r. zmieniono przepisy i na powrót go obniżono.

Obecnie rząd zaprzecza planom podniesienia wieku emerytalnego w Polsce, mimo że taką właśnie taktykę przyjmuje większość krajów europejskich.

Wiek emerytalny w Polsce: Ile wynosi?

Aktualnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet (aby otrzymać prawo do świadczenia, muszą one opłacać składki przynajmniej przez 20 lat). W przypadku mężczyzn jest on wyższy i wynosi 65 lat (25 lat okresu składkowego).

Minimalne świadczenie wypłacane przez ZUS to aktualnie 1250,88 zł brutto, czyli 1066,24 zł netto. Zgodnie z zapowiedziami rządu po marcowej waloryzacji najniższa gwarantowana emerytura ma wzrosnąć przynajmniej o 250 zł.

Natomiast średnia emerytura w ubiegłym roku wynosiła 2545 zł brutto.

Wiek emerytalny w Europie. Ile wynosi u naszych sąsiadów?

Okazuje się, że wiek emerytalny w Polsce należy do jednego z najniższych. W wielu krajach został on w ostatnich latach podniesiony, w innych — jak we Francji — mimo oporu społecznego trwają nad tym prace.

Wydłużenie okresu pracy uważane jest za jeden z najskuteczniejszych sposobów na utrzymanie obecnego systemu emerytalnego, szczególnie w perspektywie coraz dłuższego życia seniorów.

Najwyższy pułap wieku, jaki trzeba osiągnąć, by przejść na emeryturę, obowiązuje w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii i wynosi 69 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jak natomiast wygląda sytuacja u naszych sąsiadów?