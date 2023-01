Emeryci, którzy podjęli dodatkowo pracę zarobkową, są zobowiązani do samodzielnego rozliczenia się z fiskusem. Zwyczajowo druga połowa stycznia to czas, kiedy pracodawca, u którego zatrudniony jest emeryt i jego organ rentowy mają w obowiązku sporządzić dla niego informację o dochodach, służącą do samodzielnego rozliczenia podatku.

Jaki PIT trafi do seniorów? PIT-40A oraz PIT-11

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS i inne organy rentowe, w zależności od rodzaju świadczenia, wystawiają emerytom formularze, w tym PIT-40A oraz PIT-11A. PIT-40A otrzymują przede wszystkim emeryci i renciści, którzy otrzymują zasiłki z ubezpieczenia społecznego, np. chorobowego czy macierzyńskiego.

Otrzymanie jednego PIT-40A oznacza, że podatek jest już całkowicie rozliczony. Nie trzeba z nim nic robić. Deklaracja PIT-40A jest jednocześnie rocznym rozliczeniem podatkowym w przypadku uzyskania dochodu wyłącznie od jednego organu rentowego i nie trzeba samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37.

W pierwszej kolejności deklarację PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu 2022 roku pobrali świadczenie z ZUS.



Kiedy po otrzymaniu PIT-40A należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-37? Tak jest w sytuacji, kiedy chcemy:

rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;

rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko;

skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE).

W takich momentach otrzymany PIT-40A należy potraktować jak informację, która służy do sporządzenia na jej podstawie rozliczenia rocznego PIT-37. Emeryt, którego obowiązuje rozliczenie PIT-37, podlega takim samym prawom podatkowym, jak osoba wykonująca pracę zarobkową. PIT-11 przeznaczony jest dla osób otrzymujących świadczenia po osobie zmarłej.

Dla kogo emerytura bez podatku?

Jeden z flagowych programów Polskiego Ładu to emerytura bez podatku. Od emerytur i rent wynoszących do 2500 zł nie jest odprowadzany podatek dochodowy. Ci, którzy otrzymują świadczenia wyższe, płacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł. Na reformie podatkowej zyskuje ok. 8 mln emerytów i rencistów.

Korzyści z obniżki podatków szybko jednak topnieją. To dlatego, że jednocześnie zmienił się sposób finansowania składki zdrowotnej. Od każdej emerytury trzeba zapłacić 9-proc. składkę. Tą jeszcze przed 2022 r. można było w zdecydowanej większości odliczyć od podatku. Po zmianach emeryt, który nie zapłaci podatku, zapłaci składkę zdrowotną, od której nie można dokonywać żadnych odliczeń.

PIT-0 dla pracujących seniorów

Wśród ulg podatkowych, z których mogą skorzystać seniorzy w 2023 r., jest PIT-0. Rząd chce w ten sposób zachęcić do pozostawania dłużej na rynku pracy. Zerowy PIT dla seniorów to zwolnienie takich osób od podatku dochodowego. Kogo dotyczy?

Uprawnionymi do skorzystania z PIT-0 są kobiety po ukończeniu 60. i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia. Jednocześnie z ulgi mogą skorzystać osoby, które mają prawa emerytalne, ale nie złożyły wniosku o świadczenie i nadal pracują w jednej z trzech form:

umowy o zatrudnienie;

umowy zlecenie;

własna działalność gospodarcza.

Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia do niego prawa. Skorzystać z zerowego PIT dla seniorów można również wracając na rynek pracy. W takiej sytuacji należy zawiesić pobieranie emerytury.

Kto nie może skorzystać z PIT-0?

Zerowy PIT dla seniorów nie przysługuje osobom łączącym emerytury, bez względu na źródło. Z PIT-0 nie skorzystają również ci, którzy prawo do emerytury nabyli przed 60. lub 65. rokiem życia. Mowa tu oczywiście o służbach mundurowych czy przechodzących na wcześniejszą emeryturę górników czy hutników, pracujących w szkodliwych warunkach.

Którzy seniorzy również nie skorzystają z PIT-0? Ważna jest również umowa pracującego emeryta. Nie liczą się do PIT-0 przychody uzyskane chociażby z umowy o dzieło, praw autorskich, najmu czy zasiłku chorobowego. Od tego rodzaju przychodów należy odprowadzić podatek.

