Wicepremier o programie Tarcza Wschód. "Będziemy bronić każdego centymetra"

Tarcza Wschód. MON kupuje nowy sprzęt

- Pragnę zapowiedzieć ustawę, która w ciągu kilku tygodni trafi do Sejmu . To będzie projekt o szczególnych inwestycjach dla bezpieczeństwa państwa - mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk z KO. Tarcza Wschód ma zostać zrealizowana do 2028 roku - zaznaczył.

Tarcza Wschód. Powstaną stacje bazowe

- Kontrmobilność to kluczowa sprawa. Z grubsza chodzi o to, żeby obce wojska zatrzymać, co jest głównym celem - mówił o kolejnym punkcie Tarczy Wschód wiceminister. Chodzi m.in. o budowę rowów przeciwczołgowych czy jeżów żelbetowych. - Chcemy doprowadzić do integracji systemów z państwami bałtyckimi - zaznaczył.