Prokuratura: Skutecznie powiadomiony został obrońca

- Jednocześnie przesłał (Woś - red.) zmodyfikowane pełnomocnictwo do obrony, wykluczające ustanowienie zastępstwa obrońcy do udziału w czynności przesłuchania - dodał rzecznik PK.

Michał Woś o wezwaniu do prokuratury. "Farsa trwa"

Sprawa dotycząca Michała Wosia ma związek ze śledztwem prokuratury w sprawie zakupu przez CBA oprogramowania do inwigilacji Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości (FS). We wrześniu 2017 roku skierował wniosek do Ministerstwa Finansów o zmianę planu FS. W efekcie do CBA na zakup systemu trafiło 25 mln zł.