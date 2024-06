- Poprosiłem o spotkanie swojego odpowiednika w USA, czyli Jake'a Sullivana, by móc pomówić o tym zagadnieniu, dlatego że te informacje są niepokojące - poinformował. Dodał, że przesunięcie całej baterii z kraju do kraju jest też bardzo niebezpieczne. Jego słowa to reakcja na wcześniejsze doniesienia "New York Times" o tym, że stacjonujące w Polsce Patrioty mają zostać przesunięte na Ukrainę.