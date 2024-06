USA przekażą Ukrainie system Patriot. Media: Zostanie przesunięty z Polski

System Patriot dla Ukrainy. Media: Chronił żołnierzy USA w Polsce

Wojna w Ukrainie. USA namawia inne kraje

Jak dotąd USA wysłały do Ukrainy jeden system Patriot, podobnie jak Niemcy i Holandia . Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział jednak wysłanie kolejnego, który trafić ma do Ukrainy do końca czerwca.

Waszyngton ma nadzieję, że ogłoszenie to zainspiruje kolejne kraje do podobnych działań, bo obrona powietrzna od dawna należy do najpilniejszych potrzeb Ukrainy. O tym, że USA prowadzą rozmowy w sprawie przekonania innych krajów do darowania swoich systemów Ukrainie, mówił otwarcie szef Pentagonu Lloyd Austin.