Ważą się losy Krzysztofa Bosaka. Reaguje Szymon Hołownia

- Dobro jest po tej stronie, bo mamy tu dwa dobra. Pierwszym z nich jest załatwienie sprawy Grzegorza Brauna , a drugim dobrem jest to, żeby Prezydium obradowało w takim składzie, który będzie najlepszy dla Sejmu - mówił w środę marszałek Szymon Hołownia , nawiązując do skandalu ze zgaszeniem świec chanukowych w izbie niższej.

Szymon Hołownia ws. Krzysztofa Bosaka. "Tu każdy może mieć swoje zdanie"

Marszałek Sejmu został zapytany, czy głosowanie w sprawie przyszłości Bosaka może doprowadzić do "pęknięcia koalicji" . - To trochę za ostra teza. To tak nie wygląda, jak mówi to wicemarszałek Czarzasty, którego jak wiedzie darzę dużym uczuciem. Faktycznie może być tak, że różne podmioty Koalicji 15 Października będą w tej sprawie głosować inaczej - mówił.

- To jedna z tych kwestii, w których nie musimy się zgadzać. To jest jest program rządu, to nie są ustawy i rozwiązania, za którym głosujemy. To kwestia organizacji pracy w Sejmie. Tu każdy może mieć swoje zdanie i zanosi się na to, że każdy swoje zdanie będzie miał - powiedział Szymon Hołownia.