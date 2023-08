- Nic nie wskazuje dziś na to, by Grupa Wagnera miała się wycofywać z Białorusi. Nie po to przygotowano całą infrastrukturę i przeprowadzono kampanię informacyjną w Polsce, nie po to były wypowiedzi Putina i Łukaszenki, wreszcie prowokacja ze śmigłowcami na granicy, by teraz wagnerowców stamtąd wycofywać - uważa Grzegorz Kuczyński, autor książki "Wagnerowcy. Psy wojny Putina". Opowiada też o możliwych scenariuszach prowokacji na granicy i o tym, jak one mogą w praktyce wyglądać.