We wtorek rano białoruskie śmigłowce pojawiły się niedaleko polskiej granicy w okolicach Białowieży. Maszyny dostrzegli mieszkańcy tych terenów. Informację potwierdziło w rozmowie z Interią Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. - Nasze radary nie zarejestrowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sygnał jest badany - przekazał nam rano ppłk Jacek Goryszewski.

Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące zdarzenia . Jeden z internautów wskazuje - opierając się na zdjęciach - że fotografie nie mogły być zrobione z tak dużej odległości. Z Białowieży do granicy są 3 km w linii prostej, a zdjęcia wyraźnie wskazują, że wykonał je ktoś stojący niemal pod maszyną.

Na zaskakującą bliskość śmigłowców wskazywali też mieszkańcy Białowieży . Na co dzień są oni przyzwyczajeni do widoku wojskowych maszyn, ale ich zaniepokojenie wzbudziły białoruskie oznaczenia. Jeśli były widoczne, śmigłowce nie mogły być daleko.

Białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną?

Co na to wojsko? Ponownie skontaktowaliśmy się z ppłk Goryszewskim.

- Tak jak przekazałem wcześniej, nasze systemy radiolokacyjne nie wykryły żadnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Te loty w rejonie przygranicznym były zgłoszone przez stronę białoruską do naszego dowództwa komponentu powietrznego. Rano dostaliśmy informację, że ćwiczenia będą wykonywane. To były rutynowe loty i nie odbiegały od tych realizowanych na co dzień - utrzymuje ppłk Goryszewski.