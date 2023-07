I dodaje, że jego zdaniem wagnerowcy zostali przerzuceni na Białoruś po to, by prowadzić działania hybrydowe, takie, z jakich znani są w Afryce. Jaki jest ich cel? Destabilizacja polskiej granicy, przenikanie do Polski, a przede wszystkim wywoływanie paniki i poczucia zagrożenia poprzez samo przebywanie blisko granicy z Polską.

Po co to wszystko? Nasz rozmówca uważa, że to element presji psychologicznej, wywieranej na całe NATO, której celem może być skłonienie państw Sojuszu do rozmów pokojowych i w efekcie zamrożenia wojny w Ukrainie.