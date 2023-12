W piątek KEP powiadomiła, że abp Stanisław Gądecki napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zwraca się o "odmowę podpisania ustawy z dn. 29 listopada br.". Mowa o ustawie dotyczącej finansowania in vitro z budżetu państwa. W liście do prezydenta abp Gądecki prosi o "przekazanie ustawy ponownie do Sejmu" lub "skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego".