Prezydent Andrzej Duda , który bierze udział w konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju, został zapytany podczas konferencji prasowej, czy jest za finansowaniem in vitro z budżetu państwa.

- Proszę pamiętać, że w takich sprawach, to jest też decyzja posłów, mamy Sejm świeżo wybrany przez obywateli - mówił Andrzej Duda. Jak dodał, "pochyli się nad tymi przepisami, tak jak nad każdą ustawą".

- Natomiast absolutnie podchodzę do tego bardzo spokojnie. Posłowie, jako przedstawiciele wybrani przez społeczeństwo, mają prawo decydować w sprawach ważnych i taką decyzję podejmują, ja oczywiście to rozważę - wyjaśnił.

O decyzję prezydenta ws. finansowania in vitro był pytany w ubiegłym tygodniu w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News Marcin Mastalerek . Szef gabinetu prezydenta mówił wówczas, że - zgodnie z jego wiedzą - Andrzej Duda rozumie problem i będzie za refundacją.

- Znając prezydenta Dudę, według mojej wiedzy, nie będzie on blokował takiego projektu, ale oczywiście musi zobaczyć ostateczną wersję na biurku. Co do samej zasady - nie będzie tego blokował - tłumaczył.