"Po upalnych dniach końcówki czerwca, czeka nas ochłodzenie, i to znaczne " - podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Specjaliści z IMGW przygotowali synoptyczną prognozę pogody na cały tydzień. Wynika z niej, że na pewien czas odpoczniemy od duchoty.

Gdzie jest burza w poniedziałek? Uwaga na wschodzie i zachodzie

Poniedziałek od rana jest wyraźnie chłodniejszy od wcześniejszych dni. Nie będzie już upału , a na południowym wschodzie, gdzie będzie najcieplej, można się spodziewać 28 stopni Celsjusza . Nad morzem będzie około 19 st. C , a na zachodzie i w centrum 25 stopni .

W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu , a na południu, wschodzie i zachodzie również burze . Mogą one przynieść ulewne deszcze , sięgające na zachodzie około 20 mm, zaś na wschodzie nawet około 40 mm. Miejscami trzeba się liczyć również z gradobiciem .

Poważne zagrożenie podczas tych burz może spowodować towarzyszący im silny wiatr , osiągający w porywach prędkość około 80 km/h , a na wschodzie miejscami nawet do 100 km/h .

Chłodniejszy wtorek z krupą śnieżną

Kolejny dzień tygodnia będzie chłodny, wietrzny i pochmurny. W dalszym ciągu może przelotnie padać, a na północy mogą wystąpić słabe burze. Najchłodniej we wtorek będzie nad morzem: około 19 st. C, w centrum około 20 stopni, a na najcieplejszym wschodzie do 22 stopni Celsjusza.