Poniedziałek przyniósł znaczne ochłodzenie w całym kraju. Wcześniejsza temperatura, wynosząca nawet 36 stopni C, zniknęła. Wskaźniki w poniedziałek nie przekroczą 25 stopni C. Według IMGW najchłodniej będzie na południu kraju, gdzie temperatura osiągnie jedynie 20 stopni C.