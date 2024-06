Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Gdzie jest burza w Polsce? Tworzy się w wielu miejscach

Pogoda jeszcze się pogorszy

W kolejnych godzinach burz będzie coraz więcej, w dodatku w niemal całej Polsce. Rosnąć będzie też siła tych zjawisk: suma opadów wyniesie do 30-50 mm na godzinę. Wraz z burzami przyjdzie też silny wiatr, osiągający w porywach do 70-85 km/h, a na zachodzie do 100 km/h. Spadnie też większy grad, o średnicy od 2 do nawet 5 cm.