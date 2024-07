Tatrzański Park Narodowy powiadomił o niepokojącym incydencie, jaki miał miejsce na oficjalnym parkingu TPN na Palenicy Białczańskiej . Chociaż do zdarzenia doszło na początku ubiegłego miesiąca to władze parku dopiero teraz upubliczniły szczegóły.

Okazuje się, że pomimo wyraźnych informacji o braku wolnych miejsc turyści próbowali siłą wjechać na teren parkingu , ignorując wszelkie komunikaty. Jak przekazał TPN, turyści zlekceważyli informację, że o przybyłej przez nich godzinie - około 12 - mogą zaparkować tylko na Łysej Polanie, nie na Palenicy. Informacja taka znajduje się także na biletach, jednak część z turystów nie miała nawet zakupionego biletu na strzeżony parking . Mimo to żądała zgody na wjazd.

Incydent na terenie TPN. Zdemolowali urządzenia, atakowali pracownika

Ponadto naruszyli nietykalność cielesną strażnika. "Pracownik obsługi parkingu był obrażany, popychany, kopany i szarpany. Doszło także do prób wjazdu przez bramkę wyjazdową i najeżdżania samochodem na pracownika parkingu " - podał park.

Incydent na parkingu TPN. Sprawa trafiła na policję

W związku z zaistniałą sytuacją Tatrzański Park Narodowy zgłosił incydent do Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej . Dostarczył również nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano całą sytuację.

"Koszt naprawy uszkodzonego systemu parkingowego wyniósł blisko 3000 zł ; powinien on zostać pokryty przez sprawców incydentu" - dodał TPN.

TPN z apelem. Park chce chronić swoich pracowników

"Rozumiemy, że problemy z dojazdem i zaparkowaniem samochodu podczas zaplanowanej wycieczki mogą wywołać złość i frustrację, jednak skala nieuprzejmości i grubiaństwa, jakiej doświadczają, niestety na co dzień, nasi pracownicy starający się po prostu jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, jest porażająca. Obrażani są zarówno mężczyźni, jak i kobiety" - przekazano.

"W przypadku, gdy turyści nie trafiają na żaden z komunikatów, nie czytają informacji na posiadanych biletach, nie poszukują również sami informacji na temat dostępności miejsc na parkach, dojazdu oraz biletów - zrozumiałym i normalnym powinno być zastosowanie się na miejscu do poleceń obsługi. Sytuacja, gdy na parkingi o ograniczonej pojemności (nie tylko ten należący do TPN) kieruje się kilkukrotnie większa liczba samochodów, w żadnym wypadku nie powinna prowadzić do wyładowywania złości na pracownikach parkingów" - wyjaśniono.