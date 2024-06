Pogoda upalna i burzowa

W pierwszy dzień weekendu przelotnych opadów deszczu należy się spodziewać na wschodzie, a na południowym wschodzie również burz . W ich trakcie może spaść do 25 mm wody , a wiatr w porywach osiągać prędkość do około 70 km/h .

Tylko nad samym morzem będzie wyraźnie chłodniej: od 19 do 21 st. C - wynika z prognoz IMGW .

Noc tropikalna w weekend

W nocy z soboty na niedzielę przelotne opady deszczu i burze spodziewane są głównie na zachodzie. Podczas burz suma opadów może wynieść do 15 mm, a porywy wiatru osiągać prędkość do 60 km/h. Na szczytach Sudetów powieje do 100 km/h .

Na północnym wschodzie temperatury wyniosą 13 st. C, w centrum około 18 stopni, a na zachodzie będziemy mieli do czynienia z nocą tropikalną , ponieważ tam termometry pokażą 21 stopni Celsjusza .

Upał trzyma również w niedzielę

Druga połowa weekendu także będzie upalna . Na północy będzie 29-30 stopni , zaś w większości kraju upał wyniesie nawet 32-33 stopni Celsjusza . Chłodniej będzie tylko nad samym morzem ( od 23 do 26 stopni ) i w rejonie Podhala - tam będzie około 27 st. C .

Pogoda zmieni kurs

Wtorek będzie jeszcze spokojniejszy: choć wciąż może przelotnie padać, to nie powinno już być burz. Temperatury wyniosą od 20 do 25 st. C, zaś nad morzem będzie od 17 do 19 stopni.