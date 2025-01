W sprawie inwestycji Polska gra w zespole Unii Europejskiej . Podstawą działań w zakresie odbudowy Ukrainy jest przyjęty przez Wspólnotę w ubiegłym roku instrument finansowy - Ukraine Facility . Całość opiewa na kwotę 50 mld euro , na co składa się 33 mld w pożyczkach i 17 mld w dotacjach.

Instrument składa się z trzech elementów. Pierwszy to plan wsparcia Kijowa , uzgodniony przez ukraiński rząd z Komisją Europejską. W praktyce to dotacja budżetu Ukrainy, która pomaga utrzymywać państwo. Łącznie ponad 38 mld euro w dotacjach i pożyczkach, przeznaczanych chociażby na wypłatę pensji w ukraińskim sektorze publicznym.

Drugi element to przyciąganie i mobilizowanie inwestycji publicznych oraz prywatnych w odbudowę i rekonstrukcję Ukrainy . To prawie siedem miliardów euro .

Trzeci, najmniejszy element, polega na wsparciu prorozwojowym, reform strukturalnych, pomocy humanitarnej i wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie. To niecałe pięć miliardów.

Ukraina po wojnie. Kluczowe kredyty dla inwestorów

Segment dla publicznych i prywatnych inwestycji można ponownie podzielić na trzy filary. Jego pierwsza część to preferencyjne inwestycje dla podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Ukrainie.

Część druga to rozwiązania dla banków, które w Ukrainie mogą finansować konkretne projekty. Chodzi o preferencyjne kredyty dla unijnych przedsiębiorców , gwarantowane przez Komisję Europejską.

W debacie publicznej frazes o odbudowie Ukrainy często skupia się wokół szans polskich firm na zarobek na wschodzie. Jeżeli chodzi o instrumenty unijne, mitem jest, że jakieś pieniądze są rozdawane . Odbudowa realizowana przez Komisję Europejską z udziałem sektora prywatnego to przede wszystkim korzystne warunki kredytowe .

Odbudowa Ukrainy. Na stole setki milionów euro

Co do starań o pożyczki w ramach unijnego programu, państwom członkowskim zależy przede wszystkim na wspomnianej, drugiej części. W Polsce program jest zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i jak dowiaduje się Interia, polska pula wniosków o gwarancje finansowe może sięgać 800 mln euro .

Zgodnie z procedurą, BGK na początku grudnia 2024 przesłał Komisji Europejskiej plan działania , który zawiera propozycje inwestycyjne, ale jeszcze bez wskazania konkretnych inwestorów. Plan został przygotowany na podstawie wstępnych wniosków od przedsiębiorców. Teraz Komisja oceni projekt BGK. Jeśli analiza zakończy się pozytywnie, BGK wróci do inwestorów, którzy będą mogli złożyć już faktyczny wniosek o swoją inwestycję.

Co po wojnie? Unia Europejska chce mieć gotowy plan

Branże, które najczęściej interesują firmy to między innymi energetyka . W obliczu zniszczeń spowodowanych przez Rosjan oraz tendencji transformacji energetycznej, sektor energetyczny liczy na stosunkowo łatwy zarobek przy obudowie. Nie jest jednak pewne, czy tendencja transformacyjna utrzyma się na świecie po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa , który wielokrotnie krytykował aktualne polityki klimatyczne.

W polskiej perspektywie ważny wydaje się również sektor lotniczy. Chodzi o dobre warunki powrotu polskiego lotnictwa do Ukrainy, tak by nie wypaść z rynku ukraińskiego poniżej udziału Polski sprzed wojny. Polski sektor lotniczy, który w dużym stopniu jest zależny od państwa, chce też brać udział w "otwarciu" ukraińskiego nieba i kiedy będzie to możliwe, czerpać korzyści z obsługi ruchu lotniczego.