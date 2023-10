Choć od wyborów minęło zaledwie kilka dni, opozycja nie przejęła dotąd władzy, a ewentualne zmiany w Telewizji Polskiej to perspektywa miesięcy, a nie dni, część pracowników "Wiadomości" i TVP Info już nosi się z zamiarem odejścia - informuje nieoficjalnie portal Wirtualnemedia.pl. - Jeśli mają za co żyć, to ewakuacja może być dla nich wizerunkowo lepsza i bardziej honorowa niż zwolnienie - twierdzi jeden z zatrudnionych w TVP. Wstępnie padają nazwiska dwóch osób.