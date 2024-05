Adam Bodnar o Tomaszu Szmydtcie. Prokuratura szykuje wniosek

Kilka godzin wcześniej Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do szefa MS, prokuratora generalnego Adama Bodnara , by podjął wspólnie z sądem dyscyplinarnym, a jeśli będzie trzeba to też z Sądem Najwyższym, natychmiastowe działania, by odebrać immunitet sędziemu Tomaszowi Szmydtowi. - Szmydt jest formalnie ciągle sędzią, żeby podjąć kolejne czynności, trzeba mu zdjąć mu immunitet - mówił Tusk.