TVP daje siedem dni. Śle ultimatum do szefa KRRiT

Likwidator TVP Daniel Gorgosz wysłał pismo z wezwaniem do zapłaty, skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Stwierdził w nim, że Maciej Świrski ma siedem dni, aby przekazać publicznej spółce niemal 38,8 mln złotych z abonamentu RTV. Nadawca podkreślił w liście, że jeśli nie otrzyma pieniędzy, skieruje sprawę do sądu.