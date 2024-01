O wezwaniu do zapłaty Macieja Świrskiego poinformowała w mediach społecznościowych Agnieszka Pomaska, która do wpisu załączyła treść pisma. "Likwidator Radia Gdańsk wezwał Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do zapłaty zaległych środków na realizację misji publicznej w kwocie 1,14 miliona złotych" - napisała w sieci posłanka Koalicji Obywatelskiej.