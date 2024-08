Donald Tusk i Mateusz Morawiecki. W tle amunicja i miliardy złotych

Do sprawy odniósł się również obecny szef rządu, pisząc na platformie X odezwę do swojego poprzenika. "Mateuszu, to, że potrafisz robić interesy na respiratorach, maseczkach, wizach czy generatorach, wszyscy wiedzieli od dawna. Ale że na amunicji też i to na 14 miliardów (złotych - red.)?" - stwierdził Donald Tusk.