Sejm za uchyleniem immunitetu Kaczyńskiemu. Prezes PiS komentuje

Po głosowaniu Kaczyński przekazał dziennikarzom, że "spodziewał się" takiej decyzji w sprawie jego immunitetu. Kiedy dziennikarka Polsat News nadmieniła, że teraz prezes PiS będzie mógł dowieść swoich racji przed sądem, ten odparł: - Niech pani nie żartuje, jak my wrócimy do władzy, wtedy będą porządne sądy i wtedy będzie można to zrobić. A w tej chwili sądy to, proszę wybaczyć, ale to nie są sądy.