- To był afront wobec Polski 2050, żeby zrozumieli, co robią - mówi Interii poseł Artur Łącki. Polityk PO na moment przerwał blok głosowań, kiedy Sejm zajmował się wnioskami o uchylenie immunitetów polityków PiS. Doszło do wymiany zdań z marszałkiem. Łącki podkreśla, że "zdenerwowała" go decyzja Polski 2050 w sprawie Jarosława Kaczyńskiego.