Wiceszef MON spotkał się w we wtorek samorządowcami województwa podlaskiego. Cezary Tomczyk prezentował lokalnym politykom jak będzie wyglądała budowa Tarczy Wschód .

- Chcemy z tego miejsca bardzo jasno powiedzieć mieszkańcom całego kraju, że Podlasie jest bezpieczne. Wszystkie nasze działania, które dotyczą Tarczy Wschód, jak i modernizacji zapory na granicy polsko-białoruskiej, są po to, żeby ludzie na Podlasiu, ale też turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, byli bezpieczni - podkreślił Tomczyk podczas konferencji w Białymstoku.

- To jest program odstraszania i obrony i słowo "odstraszanie" jest tutaj kluczem. Modernizacja polskiej armii, budowa Tarczy Wschód na granicy polsko-białoruskiej czy polsko-rosyjskiej jest po to, żeby nigdy nie doszło do konfrontacji z naszym krajem - mówił dalej wiceminister.