Tegoroczny, XVII już Kongres Kobiet odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod hasłem "Równość i bezpieczeństwo". Spotkanie z udziałem przedstawicielek organizacji społecznych, świata kultury, polityki, czy biznesu potrwa do niedzieli.

Uczestniczki powitały ze sceny "matki założycielki" Kongresu - Henryka Bochniarz i Magdalena Środa. Bochniarz mówiła, że odbywająca się od blisko 20 lat impreza nie ma swojego odpowiednika - łączy kobiety z miast i wsi, sołtyski, profesorki czy kobiety biznesu, które rozmawiają na temat najistotniejszych dla nich problemów. Kongres Kobiet przetrwał wielu prezydentów i premierów - zauważyła.

Magdalena Środa podkreślała w swoim wystąpieniu, że wciąż nie zostały zrealizowane postulaty, wypracowane już na pierwszym Kongresie. - To są takie postulaty, które - gdyby zostały zrealizowane - Polska cieszyłaby się demokracją nie tylko wolności, ale i równości, demokracją egalitarną - mówiła. Wyraziła opinię, że obecnie słowo "równość" jest wstydliwe. - Mało który polityk odwołuje się do kwestii równości - dodała.

Uczestniczki Kongresu powitały też "regionalne gospodynie" - senator Joannę Sekułę i Małgorzatę Tkacz-Janik, ta część inauguracji była tłumaczona na język śląski. - Chcemy dać znać całemu światu, że kobiety są wielką, ogromną siłą, także na Górnym Śląsku i w Zagłębiu - powiedziała Tkacz-Janik.

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Jechała na Kongres Kobiet

Podczas inauguracji wspomniano i uczczono minutą ciszy dziennikarkę Katarzynę Stoparczyk, która w piątek zginęła w wypadku drogowym. Miała być jedną z uczestniczek Kongresu. - Witamy się radośnie i mam nadzieję, że te dni też będą radosne, ale musimy zacząć od bardzo przykrej wiadomości - jedna z naszych członkiń, która miała brać aktywną rolę, cudowna osoba, Katarzyna Stoparczyk, zginęła w wypadku samochodowym - powiedziała prof. Środa.

Katarzynę Stoparczyk określiła jako osobę uśmiechniętą, "jasną" i niezwykle pozytywną. - Jako jedna chyba z nielicznych tak doskonale rozumiała dzieci (...) Odkrywała ich mądrość w swoich bardzo licznych programach - wspominała Środa. Na telebimie wyświetlono zdjęcie zmarłej i fragment jednego z jej programów telewizyjnych.

Stoparczyk była wieloletnią dziennikarką Programu III Polskiego Radia. Popularność zyskała, współprowadząc z Wojciechem Mannem w TVP2 telewizyjny program rozrywkowy "Duże dzieci". Stoparczyk była także autorką książek, m.in.: "Politycy w piaskownicy" - rozmowy z dziećmi o polityce i świecie dorosłych.

Kongres Kobiet w Katowicach. Wykłady, panele i warsztaty na ważne dla kobiet tematy

Na Kongres Kobiet złożą się sesje plenarne i panele skupiające się na tematach związanych m.in. z bezpieczeństwem, polityką, ekonomią, sytuacją kobiet w biznesie i na rynku pracy, kulturą, edukacją, zdrowiem. Uczestniczki spotkania będą rozmawiały także o przeciwdziałaniu przemocy i wsparciu osób z niepełnosprawnościami, prawach osób LGBT+, społeczeństwie obywatelskiemu i uchodźcach.

W trakcie dwudniowego wydarzenia przeprowadzonych zostanie ponad dwadzieścia pięć warsztatów o różnorodnej tematyce. Oprócz dyskusji dotyczącej wielu istotnych z punktu widzenia kobiet kwestii w programie znalazły się także wydarzenia towarzyszące. W sobotę odbędą się: spacer pt. "Kobieca mapa Katowic", oprowadzanie kuratorskie Beaty Bojdy po wystawie "ETNOalternatywa. Nowe spojrzenie na modę ludową" w Muzeum Śląskim i koncert zespołu Frele.

