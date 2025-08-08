W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział projekt ustawy przywracający szeroką koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego, wzorowaną na obywatelskim projekcie Stowarzyszenia "Tak dla CPK".

Rząd realizuje okrojony program CPK obejmujący tylko wybrane linie kolejowe, co jest krytykowane przez PiS oraz część opozycji, m.in. przez Paulinę Matysiak.

Posłanka Matysiak podkreśla konieczność dyskusji ponad podziałami partyjnymi, aby wypracować najlepsze rozwiązania dla rozwoju infrastruktury w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki dzień po zaprzysiężeniu zaprezentował swój pierwszy projekt ustawy, który jako prezydent zamierza skierować do Sejmu. To projekt dotyczący budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w wersji przygotowanej przez rząd PiS.

Projekt prezydencki opiera się na projekcie obywatelskim, który w ubiegłym roku do Sejmu skierowało Stowarzyszenie "Tak dla CPK". Projekt utknął jednak w zamrażarce sejmowej. W tym samym czasie rząd rozpoczął realizację własnego Programu CPK, w okrojonej i "urealnionej", jak mówią politycy rządowi, wersji. Zakłada on budowę lotniska i ogranicza liczbę linii kolejowych w ramach Kolei Dużych Prędkości do linii układających się w tzw. "igrek", łączący ze sobą Warszawę - Łódź - Poznań i Wrocław.

PiS od początku tę koncepcję krytykował, zarzucając rządowi, że linie kolejowe powinny pokrywać cały kraj, a nie dochodzić tylko do metropolii.

Posłanka Razem na wiecu Karola Nawrockiego

W czwartek po południu na rynku w Kaliszu, gdzie prezydent podpisał pierwszą inicjatywę ustawodawczą obecni byli politycy PiS, związani z budową CPK jak Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK, a także przedstawiciele Stowarzyszenia "Tak dla CPK". Uwagę wszystkich przykuła jednak obecność posłanki partii Razem Pauliny Matysiak. Publicznie za obecność podziękował jej prezydent Karol Nawrocki.

- Bardzo się cieszę, że jest z nami pani poseł Paulina Matysiak. To pokazuje ścieżkę zadań, spraw, które są ważne dla Polek i Polaków. My jako naród, musimy w wielu rzeczach umieć ze sobą dyskutować. Mimo że pani poseł głosuje w wielu głosowaniach zapewne inaczej niż koleżanki i koledzy z PiS, mimo że pewnie w wielu sprawach ja bym się z panią poseł nie zgodził, a pani poseł ze mną, to są rzeczy, które nas łączą - stwierdził Nawrocki. - W najważniejszych sprawach powinniśmy być razem - dodał.

Wywołana posłanka partii Razem odpowiedziała, że "należy rozmawiać ponad podziałami" i "szukać rozwiązań w kluczowych sprawach dla Polski".

Pytamy posłankę Paulinę Matysiak, czy nie obawia się krytyki pod swoim adresem za to, że wystąpiła na wiecu prezydenta Nawrockiego.

- Na pewno ta krytyka będzie, ale nie uważam, że w swojej działalności politycznej należy kierować się obawami przed krytyką osób, którym nie podobają się nasze poglądy czy decyzje - mówi Interii. - Przyjęłam zaproszenie od pana prezydenta, bo uważam, że sprawa i temat są ważniejsze od politycznych podziałów - dodaje.

Już wcześniej Paulina Matysiak była krytykowana za powołanie - razem m.in. z posłem PiS Marcinem Horałą - najpierw zespołu parlamentarnego "Tak dla rozwoju", a potem ruchu społecznego i stowarzyszenia pod tą samą nazwą. Za tę współpracę została zawieszona w klubie Lewicy (wtedy, gdy Razem należało jeszcze do tego klubu) oraz usunięta z sejmowej komisji infrastruktury, gdzie reprezentowała klub Lewicy.

Jak wyjaśnia Interii posłanka Matysiak zaproszenie na prezydencki wiec w Kaliszu dostała jako współzałożycielka stowarzyszenia "Tak dla rozwoju". Przyznaje, że uprzedziła o swojej obecności władze partii Razem, które nie miały z tym problemu.

- Od dawna jestem zaangażowana w sprawy infrastruktury, rozwoju w tym wspierania projektu CPK. Bardziej niezrozumiałe byłoby, gdyby mnie w Kaliszu nie było niż to, że tam byłam - podkreśla.

Zapytana o to, czy widzi sens w składaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego własnego projektu ustawy w sprawie CPK w czasie, gdy rząd realizuje swój program budowy CPK, odpowiada, że inicjatywa prezydencka może stać się dobrym przyczynkiem do dyskusji na temat przyszłości CPK.

- Takiej dyskusji z rządem, z kierownictwem ministerstwa zabrakło choćby przy okazji obywatelskiego projektu, który trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku. Może tym razem rząd pójdzie po rozum do głowy i usiądzie do normalnej dyskusji o konkretnych rozwiązaniach - mówi Paulina Matysiak.

Dwie wizje budowy CPK. Która lepsza?

Jej zdaniem projekt prezydencki, który wraca do korzeni, przywracając pełen kształt linii kolejowych jest korzystniejszy od okrojonego programu, realizowanego przez rząd.

- Poprzednia koncepcja uwzględniała budowę całkiem nowych linii kolejowych oraz modernizację tych istniejących, na czym skorzystałoby znacznie więcej Polaków niż przy obecnej koncepcji, obejmującej tylko połączenie linią kolejową dużych aglomeracji - wskazuje.

Posłanka podkreśla też, że sam fakt powrotu do tematu CPK powinien dać rządzącym do myślenia i przekonać ich, że ten temat nie zniknie i że będzie regularnie wracał.

- Widać, że niektórzy politycy zmienili zdanie i nastawienie do tego projektu, więc dyskusje są potrzebne. Jeszcze niedawno najwięcej kontrowersji, także wśród obecnie rządzących, budziła budowa dużego lotniska w Baranowie. Dziś lotnisko ma być budowane, a kontrowersje dotyczą liczby linii kolejowych. Może i do tego da się rząd przekonać. Tylko aby to zrobić musimy przestać się na siebie obrażać i traktować dobre pomysły wyłącznie przez pryzmat partyjności - konkluduje posłanka Matysiak.

Kamila Baranowska

