Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Zginęła w wypadku

W skrócie Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu.

Od niemal 25 lat była związana z Programem III Polskiego Radia oraz współpracowała z Telewizją Polską, organizowała też muzyczne spektakle dla dzieci.

Była cenioną autorką, reżyserką oraz laureatką prestiżowych nagród, angażującą się szczególnie w edukację i kwestie bezpieczeństwa najmłodszych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości" - podało w piątek Radio 357.

"W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia" - dodano.

Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Zginęła w wypadku

Według informacji przekazywanych przez TVN24 dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym w miejscowości Jeżowe.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku podała, że doszło do niego przed godz. 15 na drodze ekspresowej S19.

Na miejscu zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia dwie osoby zginęły, a trzy inne zostały poszkodowane.

Katarzyna Stoparczyk. Ceniona dziennikarka i twórczyni muzycznych spektakli

Na przestrzeni lat Katarzyna Stoparczyk współpracowała m.in. z Telewizją Polską i Polskim Radiem. Z wykształcenia była muzykiem, co skutecznie łączyła z pracą zawodową, współpracując przy organizacji koncertów i widowisk muzycznych.

Jednym z nich była "Zorka - dziewczynka z gwiazd", której była twórczynią, reżyserem i scenografem. W spektaklu występowały m.in. aktorka Dominika Kluźniak i piosenkarka Katarzyna Stankiewicz.

Na przestrzeni lat Stoparczyk wyróżniona została m.in. nagrodą Safony, a także tytułem Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi.

W najbliższą sobotę miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach, gdzie planowała zabrać głos w kwestiach bezpieczeństwa dzieci oraz współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji.

Wipler w "Graffiti": Mówi się, że prezydent jest mentalnym konfederatą Polsat News Polsat News