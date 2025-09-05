Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Zginęła w wypadku
Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło w Jeżowem (woj. podkarpackie). Od prawie ćwierć wieku związana była z Programem III Polskiego Radia.
W skrócie
- Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu.
- Od niemal 25 lat była związana z Programem III Polskiego Radia oraz współpracowała z Telewizją Polską, organizowała też muzyczne spektakle dla dzieci.
- Była cenioną autorką, reżyserką oraz laureatką prestiżowych nagród, angażującą się szczególnie w edukację i kwestie bezpieczeństwa najmłodszych.
"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości" - podało w piątek Radio 357.
"W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia" - dodano.
Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Zginęła w wypadku
Według informacji przekazywanych przez TVN24 dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym w miejscowości Jeżowe.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku podała, że doszło do niego przed godz. 15 na drodze ekspresowej S19.
Na miejscu zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia dwie osoby zginęły, a trzy inne zostały poszkodowane.
Katarzyna Stoparczyk. Ceniona dziennikarka i twórczyni muzycznych spektakli
Na przestrzeni lat Katarzyna Stoparczyk współpracowała m.in. z Telewizją Polską i Polskim Radiem. Z wykształcenia była muzykiem, co skutecznie łączyła z pracą zawodową, współpracując przy organizacji koncertów i widowisk muzycznych.
Jednym z nich była "Zorka - dziewczynka z gwiazd", której była twórczynią, reżyserem i scenografem. W spektaklu występowały m.in. aktorka Dominika Kluźniak i piosenkarka Katarzyna Stankiewicz.
Na przestrzeni lat Stoparczyk wyróżniona została m.in. nagrodą Safony, a także tytułem Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi.
W najbliższą sobotę miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach, gdzie planowała zabrać głos w kwestiach bezpieczeństwa dzieci oraz współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji.