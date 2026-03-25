Portugalia wysyła wojska na Litwę. Misja specjalnie na potrzeby NATO

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Portugalia wysyła 120 żołnierzy piechoty morskiej na Litwę w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO - przekazało we wtorek portugalskie dowództwo. Misja ma rozpocząć się w czwartek w bazie w Kłajpedzie. Potrwa osiem miesięcy.

Żołnierze piechoty morskiej Portugalii na statku podczas ćwiczeń wojskowych.
Portugalia wysyła żołnierzy piechoty morskiej na Litwę

  • Portugalia wysyła 120 żołnierzy piechoty morskiej na Litwę w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
  • Misja rozpocznie się w czwartek w bazie w Kłajpedzie i potrwa osiem miesięcy.
  • Portugalscy żołnierze będą realizować działania desantowe, saperskie, specjalne oraz wspólne ćwiczenia z sojusznikami.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas uroczystości pożegnania udających się na misję żołnierzy, która odbyła się we wtorek w podlizbońskiej Almadzie, szef sztabu marynarki wojennej Portugalii admirał Jorge Nobre de Sousa wyjaśnił, że wyjazd ten służy zapewnieniu bezpieczeństwa granicy Litwy z Rosją.

Portugalia wzmacnia wschodnią flankę NATO. Żołnierze wysłani na Litwę

Dowódca sprecyzował, że zaplanowana na osiem miesięcy operacja będzie realizowana w bazie morskiej w Kłajpedzie "w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO".

Jak dodał, skierowane na Litwę siły portugalskie będą podejmować działania wymagające m.in. zdolności desantowych, saperskich, umiejętności udziału w operacjach specjalnych, w tym w akcjach przy użyciu psów, a także w nurkowaniu bojowym.

- Ta misja jest elementem solidarności między członkami NATO. Jej uczestnicy będą realizować operacje mające na celu neutralizację zagrożeń (…) płynących z Federacji Rosyjskiej, szczególnie od strony enklawy królewieckiej, która jest potencjalnym źródłem zagrożeń hybrydowych - powiedział de Sousa.

Dążenia do zwiększenia obecności NATO na Litwie

Admirał podkreślił, że wyjazd portugalskich żołnierzy na Litwę ma też na celu "zwiększenie obecności wojskowej sojuszników (na wschodniej flance NATO - red.), a także prowadzenie wspólnych ćwiczeń".

Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie Litwa jest narażona m.in. na skutki ofensywy dronowej Rosji. Ponadto Litwa w zeszłym roku zwróciła się do NATO o zwiększenie obrony powietrznej po tym, jak wojskowe drony z Białorusi dwukrotnie wylądowały na jej terytorium w lipcu 2025 roku.

