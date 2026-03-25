W skrócie Partia Socjaldemokratyczna wygrała wybory parlamentarne w Danii, zdobywając 21,9 proc. głosów, co stanowi historycznie najniższe poparcie dla ugrupowania od 1901 roku.

Blok lewicowy uzyskał 84 mandaty, blok prawicowy 77 mandaty, a partia Umiarkowani zdobyła 14 mandatów i może decydować o większości.

Koalicja dotychczas rządząca Danią straciła większość, a część komentatorów sugeruje, że Lars Lokke Rasmussen ma szansę zostać nowym premierem.

Po wtorkowych wyborach blok partii lewicowych może liczyć w sumie na 84 mandaty, a partie prawicowe mają łącznie 77 miejsc. Rząd, aby mieć większość, potrzebuje 90 mandatów w 179-osobowym Folketingu.

W takiej sytuacji, tak jak przewidywały przedwyborcze sondaże, języczkiem u wagi będzie centrowa partia Umiarkowani, która zdobyła 7,7 proc., czyli 14 mandatów. Według agencji AFP w przyszłym tygodniu mają rozpocząć się "złożone negocjacje" w celu zawiązania nowego rządu Danii.

Wybory w Danii. Partia Socjaldemokratyczna wygrywa z najgorszym wynikiem od ponad wieku

Wynik Duńskiej Partii Socjaldemokratycznej - 21,9 proc. - mimo zwycięstwa jest uważany za historyczną klęskę, to najmniejsze poparcie od 1901 roku. W 2022 r. ugrupowanie premier Mette Frederiksen zdobyło 27,5 proc.

- Branie odpowiedzialności jest męczące - tłumaczyła słaby rezultat Frederiksen. Premier ze sceny w sztabie wyborczym socjaldemokratów powiedziała, że jest gotowa być szefową rządu kolejne cztery lata.

Drugie miejsce zajęła Socjalistyczna Partia Ludowa, uzyskując 11,6 proc. głosów. Trzeci wynik osiągnęła Partia Liberalna - 10,1 proc., to także najgorszy wynik w historii. Czwarty jest Sojusz Liberalny z wynikiem 9,4 proc., a niespodziewanie wysoki, piąty wynik uzyskała skrajnie prawicowa Duńska Partia Ludowa - 9,1 proc.

Badanie exit poll dla nadawcy publicznego DR przewidywało nieco gorszy wynik socjaldemokratów i Partii Liberalnej, a także nie doszacowało sukcesu Duńskiej Partii Ludowej, która poprawiła wynik w porównaniu z wyborami sprzed czterech lat o 6,5 proc.

Potencjalne zmiany w rządzie? Szef dyplomacji sugerowany na nowego premiera

Koalicja socjaldemokratów, Partii Liberalnej oraz Umiarkowanych rządzi Danią od 2022 roku. Po wtorkowych wyborach ugrupowania te straciły większość w parlamencie.

Słaby wynik Partii Liberalnej to porażka lidera tego ugrupowania, obecnego ministra obrony Troelsa Lunda Poulsena. Dobry wynik Umiarkowanych to z kolei sukces dynamicznej kampanii szefa dyplomacji Larsa Lokke Rasmussena.

W opiniach części komentatorów minister spraw zagranicznych Danii ma dużą szansę zostać nowym premierem. W przeszłości Rasmussen już dwukrotnie sprawował tę funkcję w latach 2009-2011 oraz 2015-2019, wówczas jednak jako szef Partii Liberalnej.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych wzięło udział 84 proc. uprawnionych do głosowania, to najniższa frekwencja od 1990 roku.

Sasin o wizycie Nawrockiego na Węgrzech: Absurdalne zarzuty wobec prezydenta Polsat News Polsat News