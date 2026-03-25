Partia Socjaldemokratyczna wygrywa wybory w Danii. "Historyczna klęska"
Wybory parlamentarne w Danii wygrała Partia Socjaldemokratyczna z wynikiem 21,9 proc. - podała komisja wyborcza po zliczeniu 100 proc. głosów. Mimo to wynik Socjaldemokratów uważany jest za historyczną klęskę, bo oznacza najmniejsze poparcie dla ugrupowania od 1901 roku. Co więcej, partie lewicowe nie będą w stanie stworzyć samodzielnej większości.
Po wtorkowych wyborach blok partii lewicowych może liczyć w sumie na 84 mandaty, a partie prawicowe mają łącznie 77 miejsc. Rząd, aby mieć większość, potrzebuje 90 mandatów w 179-osobowym Folketingu.
W takiej sytuacji, tak jak przewidywały przedwyborcze sondaże, języczkiem u wagi będzie centrowa partia Umiarkowani, która zdobyła 7,7 proc., czyli 14 mandatów. Według agencji AFP w przyszłym tygodniu mają rozpocząć się "złożone negocjacje" w celu zawiązania nowego rządu Danii.
Wybory w Danii. Partia Socjaldemokratyczna wygrywa z najgorszym wynikiem od ponad wieku
Wynik Duńskiej Partii Socjaldemokratycznej - 21,9 proc. - mimo zwycięstwa jest uważany za historyczną klęskę, to najmniejsze poparcie od 1901 roku. W 2022 r. ugrupowanie premier Mette Frederiksen zdobyło 27,5 proc.
- Branie odpowiedzialności jest męczące - tłumaczyła słaby rezultat Frederiksen. Premier ze sceny w sztabie wyborczym socjaldemokratów powiedziała, że jest gotowa być szefową rządu kolejne cztery lata.
Drugie miejsce zajęła Socjalistyczna Partia Ludowa, uzyskując 11,6 proc. głosów. Trzeci wynik osiągnęła Partia Liberalna - 10,1 proc., to także najgorszy wynik w historii. Czwarty jest Sojusz Liberalny z wynikiem 9,4 proc., a niespodziewanie wysoki, piąty wynik uzyskała skrajnie prawicowa Duńska Partia Ludowa - 9,1 proc.
Badanie exit poll dla nadawcy publicznego DR przewidywało nieco gorszy wynik socjaldemokratów i Partii Liberalnej, a także nie doszacowało sukcesu Duńskiej Partii Ludowej, która poprawiła wynik w porównaniu z wyborami sprzed czterech lat o 6,5 proc.
Potencjalne zmiany w rządzie? Szef dyplomacji sugerowany na nowego premiera
Koalicja socjaldemokratów, Partii Liberalnej oraz Umiarkowanych rządzi Danią od 2022 roku. Po wtorkowych wyborach ugrupowania te straciły większość w parlamencie.
Słaby wynik Partii Liberalnej to porażka lidera tego ugrupowania, obecnego ministra obrony Troelsa Lunda Poulsena. Dobry wynik Umiarkowanych to z kolei sukces dynamicznej kampanii szefa dyplomacji Larsa Lokke Rasmussena.
W opiniach części komentatorów minister spraw zagranicznych Danii ma dużą szansę zostać nowym premierem. W przeszłości Rasmussen już dwukrotnie sprawował tę funkcję w latach 2009-2011 oraz 2015-2019, wówczas jednak jako szef Partii Liberalnej.
W tegorocznych wyborach parlamentarnych wzięło udział 84 proc. uprawnionych do głosowania, to najniższa frekwencja od 1990 roku.