Marszałek zabrał głos przed posiedzeniem Sejmu, które zgodnie z harmonogramem rozpoczyna się w czwartek o godzinie 10.

Szymon Hołownia przekazał, że podczas spotkania szefów parlamentów państw NATO w Waszyngtonie zainicjował zorganizowaną pomoc szpitalowi dziecięcemu zbombardowanemu w poniedziałek podczas rosyjskiego ostrzału w Kijowie.

Sejm. Szymon Hołownia zapowiada powstanie Komisji dzieci i młodzieży

Marszałek przedstawił również, czym będzie zajmować się Sejm podczas dwóch dni obrad - wymienił m.in. ustawę o depenalizacji aborcji czy sprawę immunitetu Marcina Romanowskiego. Zapowiedział również, że w piątek powołana zostanie nowa sejmowa komisja ds. dzieci i młodzieży. Reklama

- Tak, żeby każde nowe prawo, które tu stanowimy, było oglądane również oczami dzieci, a więc tych, którzy skorzystają z tego prawa albo na nim stracą za 20-30 lat. Tej perspektywy tutaj trzeba - ocenił Hołownia.

Krystyna Pawłowicz na celowniku Szymona Hołowni. Będzie wniosek do prokuratury

Szef Sejmu wskazał także, że - zgodnie ze swoją zapowiedzią sprzed dwóch tygodniu - w czwartek złoży do prokuratora generalnego wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez Krystynę Pawłowicz, sędzię Trybunału Konstytucyjnego, która nałożyła grzywnę 3 tys. złotych na posła Polski 2050 Pawła Śliza za opuszczenie sali obrad TK bez zgody przewodniczącego mimo, że jest objęty immunitetem.

- Również sędziowie TK są zobowiązani przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa. (...) TK nie jest organem organizującym prace Sejmu, nie jest organem stojącym poza prawem RP, ma ściśle określone kompetencje, które powinien realizować - zastrzegł Hołownia.

Marszałek nazwał zachowanie Pawłowicz "wybrykiem" i podkreślił, że "to są rzeczy absolutnie niedopuszczalne".

Trybunał Konstytucyjny. Szymon Hołownia ma pomysł na wybór nowych sędziów

Hołownia poinformował także, że w środę Prezydium Sejmu rozmawiało o sposobie wyboru sędziów TK. Zaznaczył, że w grudniu 2024 roku zwolnią się trzy miejsca w Trybunale, a w kwietniu 2025 roku jedno. Reklama

Podkreślił, że po zaczerpnięciu opinii wielu środowisk eksperckich zarówno z prawej, jak i lewej strony sceny politycznej, chciałby zaproponować, aby w przyszłości Prezydium Sejmu wybierało grupę ośmiorga kandydatów, by ostatecznie przedstawiciele Prezydium wyłonili czterech, którzy będą przedstawieni Sejmowi. Zaznaczył przy tym, że nie oznacza to rezygnacji z dotychczasowego prawa zgłoszenia swojego kandydata przez 50 posłów.

- Wiemy, gdzie jesteśmy z Trybunałem Konstytucyjnym. Wiemy, jak głębokiej zmiany to wymaga i cieszę się, że Prezydium Sejm jest otwarte na tę propozycję. Ostateczną decyzję podejmiemy pewnie przed następnym Sejmie w formie uchwały Prezydium - skwitował.

Andrzej Duda zapowiada weto. "Prywatny cmentarzyk ustaw prezydenta"

Szymon Hołownia odniósł się również do weta, które prezydent Andrzej Duda zapowiedział do niektórych ustaw procedowanych przez parlament. Marszałek krytycznie ocenił komentarze, wskazując na to, by wstrzymać proces legislacyjny niektórych przepisów tak, aby powrócić do niego po wyborach prezydenckich w 2025 roku.

- To po co my jesteśmy Sejmem? Mamy nie uchwalać ustawy, bo prezydent ich nie podpisze? Czyli ustawy o języku śląskim też mieliśmy nie uchwalać? Dekryminalizacji aborcji też mamy nie uchwalać? Mamy nie uchwalać już nic, bo pan prezydent nie podpisze? Mamy siedzieć tu na stołkach i czekać do przyszłego roku? - dopytywał retorycznie. Reklama

Lider Polski 2050 podkreślił, że obecny obóz władzy zapowiadał podczas kampanii wyborczej konkretne punkty programowe i niezależnie od woli prezydenta powinny być one procedowane - wymienił m.in. "ofensywę ws. praworządności" ministra Adama Bodnara, który - jak zaznaczył Hołownia - ma pełne poparcie większości parlamentarnej.

- Jeżeli Andrzej Duda chce mieć swój prywatny cmentarzyk ustaw, które uchwala polski Sejm, to niech go sobie ma, ale to będzie na jego biurku. My musimy zrobić swoją robotę i musimy się przed naszymi wyborcami wylegitymować - stwierdził.

