Ustawa o prawie autorskim. Szymon Hołownia zabrał głos

- Ministerstwo taką decyzję podjęło, taką rekomendację wydało. Nie rozmawiałem jeszcze z Ministerstwem Kultury, jaka będzie ostateczna rekomendacja . Natomiast słyszymy ten głos mediów. Myślę, że wielu z nas posłów, dzięki temu, jak głośno państwo stawialiście teraz sprawę zagłębiło się w to tak naprawdę solidnie - stwierdził.

- Poprawki Senatu być może się pojawią, niczego dzisiaj nie przesądzam, ale uważam, że ta dyskusja się nie zamknęła i nie będzie tu na pewno automatyzmu, że co Sejm przegłosował, to Senat też przyjmie bez poprawek, czy bez jakiś uwag. Spodziewam się tu dyskusji, nie wykluczam możliwości zmiany. Zobaczymy, też, jak do tej sprawy odniesie się Ministerstwo Kultury - przekonywał.