Marcin Ociepa: "element prowokacji ze strony Białorusi"

Z kolei w rozmowie z mediami wiceminister obrony narodowej podkreślił, że obiekt zostanie znaleziony najszybciej, jak tylko to będzie możliwe.

- Liczymy, że znajdziemy ten obiekt tak szybko, jak to możliwe. Będziemy chcieli ustalić, co zostało wprowadzone w naszą przestrzeń powietrzną - podkreślił podczas wypowiedzi dla mediów wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.



Wiceminister dodał, że "jeśli to balon szpiegowski, traktowałbym to bardziej jako element prowokacji ze strony Białorusi niż chęć uzyskania informacji wywiadowczych".