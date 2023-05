W piątek wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki otrzymali raport z kontroli funkcjonowania Systemu Obrony Powietrznej RP.

Wnioski zawarte w dokumencie "wyraźnie wskazują na zaniedbania Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych".

Raport MON a "obiekt" pod Bydgoszczą. Jest głos z Kancelarii Prezydenta

Do tej kwestii odniósł się w sobotę w Programie Trzecim Polskiego Radia doradca prezydenta Rzeczypospolitej Łukasz Rzepecki, który potwierdził, że taki raport wpłynął do Kancelarii Prezydenta. - Pan prezydent po zapoznaniu się z raportem będzie podejmował stosowne decyzje, jeżeli uzna takowe za stosowne - powiedział. Jak dodał, "odpowiednie służby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego analizują raport przekazany przez MON".

Rzepecki stwierdził, że sytuacja jest dynamiczna. - Najważniejsze jest to, żebyśmy dzisiaj nie popadali w paranoję i nie martwili Polaków tym, że są zagrożeni w jakiś sposób, bo nie są. Musimy spokojnie działać, rozważnie, roztropnie, ważyć słowa i nie popadać w panikę - mówił.

- Ważmy słowa i emocje, pamiętajmy, że za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna pełnoskalowa i Rosja słyszy, obserwuje to, co my mówimy, jak się zachowujemy - stwierdził doradca prezydenta.

Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. Raport MON

W piątkowym komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej podano, że "raport przekazany Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów jest szczegółową analizą dokumentów sprawozdawczych oraz oświadczeń dowódców i szefów służb specjalnych związanych ze znalezieniem szczątków obiektu w miejscowości Zamość pod Bydgoszczą".