Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce w związku z sytuacją powodziową. Ma to być wyraz solidarności z ofiarami kataklizmu.

Taką ewentualność zapowiadał już we wtorek premier Donald Tusk, mówiąc, że nie wyklucza "ściągnięcia szefowej KE w najbliższych dniach, może nawet godzinach, by na własne oczy zobaczyła, jak poważne są potrzeby" w związku z powodzią na południu Polski.

Podczas wtorkowego posiedzenia sztabu kryzysowego Tusk przekazał także, że Ursula von der Leyen zapewniła go o oddaniu do dyspozycji całego mechanizmu UE w sprawie klęski żywiołowej w Polsce. - Siły, środki. Jeżeli będzie taka potrzeba, proszę korzystać - zapewniał.

Powódź 2024. Ursula von der Leyen we Wrocławiu. Spotka się z szefami rządów

Szefowa KE ma złożyć wizytę we Wrocławiu. Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, na ten sam dzień zaplanowano spotkanie von der Leyen z premierem Donaldem Tuskiem, premierem Czech Petrem Fialą, premierem Słowacji Robertem Fico oraz kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem.

Jeszcze w poniedziałek Tusk deklarował, że wraz z przedstawicielami rządów innych państw dotkniętych powodzią będzie starał się skłonić Unię Europejską do finansowania usuwania skutków powodzi. - Przepraszam za to sformułowanie, ale wyciągniemy, co się da z Unii Europejskiej, jeśli chodzi o środki finansowe - mówił wówczas.