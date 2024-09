Szef rządu pojawił się w Nysie, gdzie zorganizowany jest sztab kryzysowy zarządzający akcją ratunkową służb, które zmagają się z zagrożeniem powodziowym. Po zakończeniu spotkania premier wyszedł do dziennikarzy by przedstawić najnowsze informacje z poszczególnych regionów.

- Tak jak przewidywaliśmy (...) ten niż który przyniósł te ulewne deszcze w Polsce i Czechach jest nie do końca przewidywalny. Prognozy zmieniały się, ale generalnie nie są optymistyczne. To co czeka nas tej nocy i przez część niedzieli to te opady będą rekordowe - mówił Donald Tusk.