Powódź 2024. Problem "turystyki powodziowej". Donald Tusk zapowiada nowy zakaz

Szef rządu zapowiedział, że po poniedziałkowym posiedzeniu sztabu kryzysowego zostaną podjęte odpowiednie decyzje prawne , by przebywanie na wałach było zakazane wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zagrożeniem powodziowym.

Wielka woda w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz: To jest sprawa zdrowia i życia

- Najważniejsza sprawa dzisiaj to zabezpieczenie zdrowia i życia ludności. To jest zawsze dla nas priorytet, to jest sprawa święta. Część osób musi być ewakuowanych. Do części, którzy są w trudno dostępnych miejscach - a nie ewakuują się - uruchamiamy również dostawy wody i żywności. Nie tylko łodziami, pojazdami i innym sprzętem, ale również Black Hawki będą przygotowane do nocnych lotów - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.