Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. "Tuż przed wylotem"

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda wskazał datę i godzinę

Prezydent Andrzej Duda przedstawił również rekomendację do strategii bezpieczeństwa narodowego przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy z 60 ekspertami. Jak zaznaczył, dokument wydrukowany w formie krótkiej książki został przesłany do premiera Donalda Tuska, a także przekazany do rąk obecnego na konferencji wiceszefa rządu Władysława Kosiniaka-Kamysza.