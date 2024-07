Andrzej Duda zaskoczył widzów. Zadzwonił do programu na żywo

Następnie udał się do Bydgoszczy , gdzie jest centrum szkoleniowe polskiego wojska. - Tam mieliśmy ciekawą rozmowę przygotowującą do szczytu NATO - powiedział Duda. Marek Jakubiak dopytywał o spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem . Poseł koła Kukiz'15 był ciekawy, czy lider PSL rozmawiał z głową państwa nt. doniesień medialnych o ograniczeniu wydatków na obronę .

Andrzej Duda zadzwonił do studia. Rozmawiali o obronności

- Mówimy o obcięciu wydatków na wojsko? - dopytywał Andrzej Duda. Przekazał, że "rozmawialiśmy na ten temat i on powiedział, że się absolutnie na to nie zgodzi. Jeśli obetną pieniądze na wydatki na obronności, to dla niego to oznacza, że musi odejść" - relacjonował prezydent.